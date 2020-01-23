найти ×
   
  • USD
    61.83
  • EUR
    68.52
СохранитьСохранено0
×

307195

Стало известно о новых кадровых решениях в Правительстве РФ

Small 85fd31f863
© Википедия

© Википедия

Сайт Правительства Российской Федерации опубликовал документы о новых назначениях. Соответствующие распоряжения были сделаны премьер-министром страны Михаилом Мишустиным 22 января 2020 года.

Согласно опубликованным документам, временно исполняющим обязанности руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии России назначен Игорь Боровков. Временно исполняющим обязанности главы Росздравнадзора стал Дмитрий Пархоменко. Руководителем секретариата заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой — Елена Рожкова.

Также первым заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России назначен Ирек Файзуллин. Руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) стала Вероника Скворцова. Председателем правления Пенсионного фонда РФ назначен Максим Топилин.

Антон Дроздов оставил должность главы Пенсионного фонда и стал заместителем министра финансов РФ. Алексей Сазанов теперь является статс-секретарем — заместителем министра финансов. Игоря Задворнова назначили на должность руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

21 января президент России Владимир Путин на встрече в Кремле поздравил новых членов правительства с назначением на высокую должность. Также российский лидер потребовал от кабинета министров эффективной работы.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду
12632768читать позжечитаю позже
Советы
10 способов необычно встретить Новый год
1710582читать позжечитаю позже

главное


История
Наука и техника
Ученые назвали условия победы люфтваффе в Битве за Британию

Немцам нужно было начать раньше и бомбить аэродромы противника.

204814читать позжечитаю позже

Культура
Общество
«Какой позор»: календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» взбесил феминисток18 декабря 2019

Позитивный и привлекательный образ женщины в космосе пришелся им не по душе.

3318981читать позжечитаю позже