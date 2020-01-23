Стало известно о новых кадровых решениях в Правительстве РФ

Сайт Правительства Российской Федерации опубликовал документы о новых назначениях. Соответствующие распоряжения были сделаны премьер-министром страны Михаилом Мишустиным 22 января 2020 года.

Согласно опубликованным документам, временно исполняющим обязанности руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии России назначен Игорь Боровков. Временно исполняющим обязанности главы Росздравнадзора стал Дмитрий Пархоменко. Руководителем секретариата заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой — Елена Рожкова.

Также первым заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России назначен Ирек Файзуллин. Руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) стала Вероника Скворцова. Председателем правления Пенсионного фонда РФ назначен Максим Топилин.

Антон Дроздов оставил должность главы Пенсионного фонда и стал заместителем министра финансов РФ. Алексей Сазанов теперь является статс-секретарем — заместителем министра финансов. Игоря Задворнова назначили на должность руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

21 января президент России Владимир Путин на встрече в Кремле поздравил новых членов правительства с назначением на высокую должность. Также российский лидер потребовал от кабинета министров эффективной работы.

