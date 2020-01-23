Депутат Госдумы потребовал проверить новые тарифы МТС для Крыма

МТС собралось лишить Крым дешевой связи с остальной Россией. С 30 января абоненты с sim-картой оператора, купленной «на материке», будут платить за роуминг около 50 рублей в день. Услуги «Домашний пакет Россия» и «Домашний пакет Россия +», удобные для приезжающих на полуостров из других регионов страны, теперь будут доступны абонентам только в сети данного оператора. Депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что «данная ситуация не может не вызывать возмущение». Он пообещал направить обращения по поводу решений МТС в профильные ведомства.

«Не секрет, что сетей МТС, как не раз заявляли в самой компании, на территории Севастополя и Крыма нет», — напомнил Белик в Facebook.

Он подчеркнул, что новые правила не затронут действующих абонентов МТС, использующих sim-карты с префиксом «978». Для них тарифы останутся прежними, как для пользователей «домашнего региона».

«Почему россияне в Севастополе и Крыму должны платить за услуги связи столько же, сколько бы они платили, находясь в Турции, например? Я направлю депутатские запросы в Федеральную антимонопольную службу и в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, с которым имею опыт совместной работы. Надеюсь, данную ситуацию получится исправить», — пообещал народный избранник.

Напомним, теперь «для экономии расходов на услуги связи в путешествии по Республике Крым и городу Севастополю» абонентам МТС предлагают подключить только что разработанную опцию «Легкий отпуск».

Новая услуга, как «Домашний пакет», позволит абонентам пользоваться своим прежним тарифом на территории полуострова. Но только не за 100 рублей в месяц, как сейчас, а за 50 рублей в день.

«Плата взимается один раз в день только в случае выхода в интернет, исходящих звонков или SMS», — сказано в описании новой опции. Пользуясь материковой sim-картой как основной, то есть ежедневно, абоненты будут платить 1500 рублей в месяц сверх стоимости основного пакета, который обходится им в среднем в 400−500 рублей.

Получается, что абоненты МТС, приезжая на полуостров, будут оказываться практически на иностранном курорте, где за пользование удобным и привычным тарифом придется ежедневно платить, отмечает издание ForPost. Вот только в новой «корректировке» не находится места абонентам компании, живущим в Крыму и Севастополе и являющимся обладателями sim-карт, зарегистрированных в других регионах России.