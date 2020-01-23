Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце. Пара завершила выступления с новым мировым рекордом, набрав 82,34 балла.

Прошлое достижение — 81,27 балла — принадлежит китайской паре Суй Вэньцзин и Хань Цун. Спортсмены установили рекорд на этапе Гран-при в Японии.

В Граце второе и третье места также достались россиянам. Серебро взяли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (74,92), бронза — у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (73,50).

На чемпионате Европы прошлого года Бойкова и Козловский заняли третье место. В их активе также серебряные медали юниорского чемпионата мира, золото чемпионата России и две победы в нынешнем сезоне на российском и канадском этапах Гран-при.

25 января пары представят произвольную программу. Чемпионат Европы в Граце завершится 25 января.

Два дня назад первый зампред Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что в России нет масштабных допинговых скандалов.