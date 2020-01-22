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Машина губернатора Ставрополья врезалась в столб

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Автомобиль губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова попал в дорожную аварию. Пострадал водитель. Возможной причиной ДТП стали неосторожные действия шофера другой машины.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, водитель губернатора пытался предотвратить аварию, но в результате машина врезалась в мачту освещения.

«Со второстепенной дороги кто-то выезжал, машина с губернатором ехала по главной… чтобы избежать столкновения, машина, которая ехала по главной, въехала в столб», — цитирует агентство слова собеседника.

Об аварии сам губернатор Ставрополья сообщил в Instagram. По его словам, ДТП произошло во время возвращения из поездки.

«Возвращался в Ставрополь, попал в аварию. Слава Богу, все живы. Никто серьезно не пострадал. Мой водитель вывихнул руку. Сотрудники ГИБДД на месте уже отрабатывают. Будьте аккуратны за рулем», — написал Владимиров.

Два дня назад два человека погибли при столкновении автомобиля с поездом.

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