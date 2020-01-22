Федермессер и ОНФ подняли тему сильнодействующих препаратов в РФ

Сильнодействующие противосудорожные препараты собственного производства, которых раньше не было в России, обязательно появятся. Но этот процесс достаточно долгий, поэтому необходимо ускоренно регистрировать иностранные лекарства, уменьшающие страдания. Нужно как можно скорее обеспечить ими тяжелобольных и умирающих детей и взрослых, считает идеолог проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Регион Заботы», учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

«Для создания российского производства нужно не только налаживать технические линии и вливать деньги в производство, но и проводить клинические испытания, и потом, после регистрации, участвовать в длительной и сложной закупочной процедуре. Это в лучшем случае многие месяцы, если мы говорим о ректальном „Диазепаме“, или год-два, если мы говорим о других препаратах», — пояснила она.

Нужно правильно оценить ситуацию и наметить верное решение проблемы, считает Федермессер. «Сначала идет постановление правительства, далее — изменение законодательства и ускоренная регистрация, а потом — собственное производство. Эта этапность позволит достаточно быстро обеспечить 100% нуждающихся», — цитирует слова общественного деятеля сайт ОНФ.

Федермессер подчеркнула, что проект ОНФ «Регион заботы» весьма эффективно помогает решать проблемы поставок подобных препаратов. «И просто невероятно важно, и, не буду лукавить, приятно, услышать прямое обращение президента к Минздраву и МВД в Федеральном послании о недопустимости ситуаций, когда родственники вынуждены нелегально добывать жизненно необходимые препараты. Это важно для десятков тысяч семей», — сказала она.

По словам Федермессер, необходимо избавить врачей от ответственности за назначение обезболивающих препаратов. Даже при наличии средств на них медики отказываются выписывать такие лекарства, поскольку боятся уголовного преследования в случае ошибки.

Отрадно, что Владимир Путин в январе поручил пересмотреть наказание врачей за неумышленную утрату лекарств, отметила Федермессер, напомнив, что именно с такой инициативой выступал ОНФ.

Тем временем ОНФ пообещал организовать общественный контроль выполнения поручений президента России.