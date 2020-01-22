Facebook и Twitter не сообщили о локализации баз данных россиян

Социальные сети Facebook и Twitter пока не ответили на запрос Роскомнадзора о локализации баз данных граждан России. Письмо было направлено американским компаниям 31 декабря.

«Мы направили в компании Facebook и Twitter запросы 31 декабря, пока ответ не получен», — цитирует ТАСС слова главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Он напомнил, что администрации социальных сетей должны сообщить о локализации баз данных до 31 января.

В конце сентября Жаров говорил о подготовке законопроекта, предусматривающего крупные штрафы за невыполнение требований закона «О персональных данных». Поправки к нему, вступившие в силу 1 сентября 2015 года, обязывают хранить информацию о российских пользователях на территории России. Глава Роскомнадзора уверен, что экономические меры будут действовать надежнее блокировки.

Осенью 2016 года действие поправок испытал на себе сервис профессиональных контактов LinkedIn. Он до сих пор остается заблокированным на территории России. Facebook и Twitter получили отсрочки. В декабре 2018 года Роскомнадзор направил американским компаниям официальное требование предоставить информацию о соблюдении российских законов.

В апреле 2019 года мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter и Facebook за отказ от локализации данных российских пользователей. Компаниям дали еще девять месяцев на устранение проблемы.