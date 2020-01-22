Авиабомба Второй мировой обезврежена в центре Берлина

Саперы обезвредили 250-килограмовое «эхо войны», найденное утром 21 января в центре немецкой столицы. Теперь тяжелую авиабомбу предстоит вывезти и уничтожить. Но оцепление вокруг Александерплац — одной из важнейших площадей Берлина — уже снято, сообщили в Twitter представители полиции. Жители могут вернуться в свои дома.

Днем, когда была обнаружена бомба, из опасного района вывели около 1900 человек — владельцев здешних квартир, гостей отелей и ресторанов, работников офисов, продавцов и посетителей магазинов. Многих пришлось разместить во временных приютах и даже в аварийном убежище. Получилось, что вернуться домой людям удалось только ночью.

По данным полиции, внутренний круг оцепления имел радиус около 300 метров. Из него эвакуировали всех. Во внешнем круге радиусом 500 метров жителям посоветовали не выходить из квартир и держать окна закрытыми. Запретная зона включала в себя Красную ратушу, знаменитую берлинскую телевизионную башню и части исторического квартала Николаифиртель. Пришлось перекрыть несколько крупных улиц, что вызвало пробки в Берлине и осложнило работу общественного транспорта.

«Берлинская телебашня закрыта до дальнейшего уведомления, потому что, по данным берлинской полиции, в районе Митте была обнаружена бомба времен Второй мировой войны», — заявили в социальных сетях представители популярного туристического объекта.



Мэрии также пришлось отменить важное городское мероприятие с участием градоначальника.

Опасную находку обнаружили на строительной площадке. По предварительным данным, это была немецкая авиационная бомба с механическим русским детонатором. Вероятно, она была захвачена и повторно использована против немецких войск, но не взорвалась.

Ранее в этот же день 500-килограмовую авиабомбу Второй мировой войны нашли и в Кельне. Там эвакуация затронула около десяти тысяч человек. Людей вывели с вокзала, расположенного вблизи знаменитого готического собора, из здания оперы. Не повезло и туристам, гулявшим по улицам центра города. Телевидению из-за эвакуации пришлось ненадолго прервать вещание. Перекрыли мост через Рейн.

Бомбу в Кельне нашли на набережной также во время строительных работ. Она оказалась американской, и была успешно обезврежена в короткий срок.

Опасные предметы, оставшиеся со времен Второй мировой, постоянно выкапывают и в России. В октябре на стройке в Санкт-Петербурге нашли мину .