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К горевшей в Охотском море «Энигме Астралис» подошел буксир-спасатель

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© vk.com

© vk.com

Спасательный буксир «Сибирцев» приблизился к рыболовецкому траулеру «Энигма Астралис», загоревшемуся 21 января в Охотском море в 130 километрах от Магадана. Морякам предстоит выяснить обстановку на борту пострадавшего судна, с которого накануне эвакуировали команду.

«К нам поступила оперативная информация, что спасатель „Сибирцев“ уже находится около загоревшегося траулера. С рассветом на потерпевшем бедствие судне должны начаться работы. Также по имеющейся у нас информации, на траулере все еще сохраняется задымление», — цитирует ТАСС сообщение дежурной службы Морского спасательного центра Петропавловска-Камчатского.

Ранее сообщалось, что пожар на «Энигме Астралис» удалось потушить. Команда в составе 47 человек была доставлена на ближайшую плавбазу. В результате инцидента никто не пострадал.

Однако вечером 21 января появились сведения о том, что на траулере вновь видно открытое пламя. Потенциальная угроза сохранялась из-за большого количества топлива, оставшегося на судне.

«Энигма Астралис» может развивать скорость до 15 миль в час. Его предстоит буксировать в Магадан, но окончательное решение предстоит принять судовладельцу — Дальневосточной промысловой компании (ДПК).

В сентябре в Тихом океане произошел серьезный пожар на борту плавбазы «Петр Житников». Спустя пару дней загорелся российский траулер в Норвегии.

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