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Toyota отзовет 3,4 миллиона автомобилей

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© Pixabay

© Pixabay

Неисправность в системе подушек безопасности стала причиной отзыва около 3,4 миллиона автомобилей японской корпорации Toyota. Большая часть этих машин эксплуатируется в Соединенных Штатах, пишет Reuters.

В результате технического сбоя подушки безопасности японского производителя могу некорректно сработать во время аварии. Они либо раскрываются не полностью, либо не раскрываются вовсе.

По данным агентства, компания намерена отозвать автомобили Corolla 2011−2019 годов выпуска, Matrix 2011−2013 годов выпуска, а также Avalon и Avalon Hybrid 2013−2018 годов выпуска. Примерно 2,9 миллиона этих машин были куплены в США.

В России есть свои проблемы. Более 1,5 миллионов машин, на которых установлены ненадежные подушки безопасности, до сих пор могут использоваться российскими водителями.

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