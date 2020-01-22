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В Минобороны рассказали о системе ПРО Москвы

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© Википедия

© Википедия

Система противоракетной обороны (ПРО) надежно защищает столицу России и гарантированно отразит удар любых типов баллистических ракет. Она способна перехватить с любого направления несколько десятков боевых блоков, оснащенных комплексом средств преодоления ПРО, заявил командир соединения, прикрывающего Москву, генерал-майор Сергей Грабчук.

При обнаружении ракет противника, система предупреждения задает цели для ПРО на расстоянии в несколько тысяч километров. Длительность боевой работы составляет около десяти минут.

«При этом непрерывно решается задача выделения боевых блоков из множества ложных целей, уточнение их траекторий, в расчетное время производится пуск и наведение противоракет в точки встречи, где и происходит уничтожение боевых блоков», — цитирует заявление Грабчука «Красная звезда».

По его словам «противоракетный бой скоротечен и может продолжаться меньше минуты».

Сейчас система ПРО Москвы серьезно модернизируется без ущерба обороноспособности. Надежность работы обеспечена на десятки лет, но новые средства позволят увеличить зону поражения по дальности и высоте, снизят энергозатраты и эксплуатационные расходы.

«Происходит переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства. Успешно ведутся работы по отработке перспективных противоракет», — добавил Грабчук.

Заложенный в систему ПРО научно-технический потенциал обеспечивает отражение «ограниченного удара» существующих и перспективных баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности.

«А что касается существующих и перспективных баллистических ракет „третьих стран“, то их перехват сложности для нашей системы ПРО не представляет», — пояснил генерал.

Не так давно начальник Генштаба Вооруженных сил России, генерал армии Валерий Герасимов заявил, что НАТО готовится к крупномасштабному военному конфликту. Об этом говорят сценарии интенсивных военных учений альянса.

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