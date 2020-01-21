Боец ММА Александр Емельяненко арестован на семь суток за хулиганство

Городской суд Анапы принял постановление об аресте российского бойца ММА Александра Емельяненко, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Краснодарского края.

«Он находится в Анапе, судом наложен на него административный арест сроком на 7 суток по статье о хулиганстве», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что Емельяненко несколько дней тренировался в Анапе.

Ранее сообщалось, что 3 апреля на турнире Absolute Championship Akhmat в Москве он проведет бой против своего соотечественника Магомеда Исмаилова.

В декабре 2019 года Александр Емельяненко сообщил в Instagram о том, что убил на охоте лося, и сопроводил свой пост фотографией. Большинство пользователи соцсети остались недовольны поступком спортсмена и подвергли его жесткой критике. Кроме того, Магомед Исмаилов, бросивший ранее вызов Емельяненко, пообещал сделать с ним то же самое в клетке в память об убиенном лосе.



На счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья.



В конце ноября прошлого года он одержал победу в поединке с мастером по силовому экстриму Михаилом Кокляевым. Бой был организован по правилам бокса и рассчитан на четыре раунда по три минуты в каждом, однако завершился досрочно: Емельяненко нокаутировал соперника в первом же раунде. После боя Кокляев сообщил о пропаже своих перчаток и пообещал вознаграждение за их возвращение.

«Ридус» также писал о том, что в марте 2019 года Александра Емельяненко арестовали за неподчинение требованиям сотрудника полиции в Кисловодске.