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Дожди зальют Москву

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

В столице всю ночь будут идти дожди.

Ожидается, что выпадет 4−5 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Идти они будут с перерывами практически всю ночь», — пообещал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 21 января, возможно, будет побит рекорд 1898 года, когда температура воздуха составила 3,8 градуса тепла.

В Гидрометцентре также пообещали москвичам заметное похолодание с четверга, 23 января.

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