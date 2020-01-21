Дожди зальют Москву
- 21 января 2020, 20:17
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В столице всю ночь будут идти дожди.
Ожидается, что выпадет 4−5 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
«Идти они будут с перерывами практически всю ночь», — пообещал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что 21 января, возможно, будет побит рекорд 1898 года, когда температура воздуха составила 3,8 градуса тепла.
В Гидрометцентре также пообещали москвичам заметное похолодание с четверга, 23 января.
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