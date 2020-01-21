Дожди зальют Москву

В столице всю ночь будут идти дожди.

Ожидается, что выпадет 4−5 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Идти они будут с перерывами практически всю ночь», — пообещал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 21 января, возможно, будет побит рекорд 1898 года, когда температура воздуха составила 3,8 градуса тепла.



В Гидрометцентре также пообещали москвичам заметное похолодание с четверга, 23 января.

