Жительница Иваново умерла после косметологической процедуры

В Центре профессиональной косметологии «Философия красоты» в Иваново при странных обстоятельствах скончалась 50-летняя пациентка.

Трагедия произошла вечером 20 января, а на следующий день эту информацию подтвердили IvanovoNews врачи скорой помощи.

В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка, пишет издание.

Как стало известно РЕН ТВ, погибшая на протяжении нескольких лет пользовалась услугами этого салона, а на этот раз пришла делать подтяжку лица. После проведенной процедуры женщину отвели в палату, а через некоторое время она вышла в туалет. Там ей внезапно стало плохо. Дежурная медсестра проводила пациентку до палаты и вызвала к ней врача и анестезиолога. Те попытались оказать женщине первую помощь, однако у нее упало давление. Спустя 40 минут медики решили вызвать скорую.

По данным телеканала, приехавшая на место бригада продолжила реанимационные действия, однако спасти жизнь пациентке не удалось. Согласно одной из версий, причиной ее смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Ранее сообщалось, что пациентка частной клиники в Москве умерла спустя месяц после операции по увеличению груди.