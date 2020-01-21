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Гуф опроверг факт задержания в Абу-Даби

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© vk.com

© vk.com

Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под именем Гуф, отрицает участие в каких-либо инцидентах во время перелета из Таиланда в Москву с пересадкой в Абу-Даби. Он действительно находится в аэропорту столицы Арабских Эмиратов, но спокойно ждет вылета на родину, сообщил адвокат артиста Сергей Жорин.

«Мне удалось только что связаться с Гуфом по телефону. В ходе нашей беседы он опроверг информацию об инциденте, которая появилась сегодня в СМИ, и заявил, что она не соответствует действительности. С ним все нормально, и он ждет вылета в Москву», — цитирует ТАСС слова Жорина.

Информацию о задержании Гуфа в аэропорту Абу-Даби за дебош на борту самолета распространил Telegram-канал Mash. В российском посольстве в ОАЭ заявили, что никто не обращался к дипломатам по поводу подобного инцидента.

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