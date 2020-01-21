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Посольство РФ прокомментировало задержание Гуфа в Абу-Даби

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© Where Can I FLY

© Where Can I FLY

Российский исполнитель рэпа Алексей Долматов, также известный как Гуф, не обращался в посольство РФ в ОАЭ. Не делали этого и его представители после инцидента в самолете, о котором сообщили в СМИ. При этом консульский отдел готов оказать помощь гражданину России, если она понадобится, заявил представитель посольства в Абу-Даби.

«Пока к нам никто не обращался, но в случае обращения консульский отдел посольства РФ в ОАЭ будет готов оказать соответствующую помощь», — цитирует РИА Новости заявление российского дипломата.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Гуф был задержан полицией в аэропорту Абу-Даби из-за недостойного поведения на борту самолета. Певец совершал перелет из Таиланда в Москву с пересадкой в Объединенных Арабских Эмиратах.

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