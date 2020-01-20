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СМИ: ФСБ провела внезапную проверку в антикоррупционном отделе УВД в Москве

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© vk.com

© vk.com

Сотрудники Федеральной службы безопасности провели оперативные действия в УВД Юго-Восточного округа столицы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники ФСБ проводят оперативные действия в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Восточному административному округу», — цитирует агентство слова собеседника.

Источник отметил, что сейчас не идет речь о возбуждении уголовного дела, и подчеркнул, что «проводится проверка». Чем она вызвана, не сообщается.

В середине января Следственный комитет России потребовал право обыскивать и задерживать депутатов, судей и прокуроров.

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