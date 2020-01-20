СМИ: ФСБ провела внезапную проверку в антикоррупционном отделе УВД в Москве
- 20 января 2020, 23:32
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Сотрудники Федеральной службы безопасности провели оперативные действия в УВД Юго-Восточного округа столицы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Сотрудники ФСБ проводят оперативные действия в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Восточному административному округу», — цитирует агентство слова собеседника.
Источник отметил, что сейчас не идет речь о возбуждении уголовного дела, и подчеркнул, что «проводится проверка». Чем она вызвана, не сообщается.
В середине января Следственный комитет России потребовал право обыскивать и задерживать депутатов, судей и прокуроров.
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