Голунов официально стал потерпевшим по делу о превышении полномочий

Специальный корреспондент издания Meduza Иван Голунов был допрошен в Следственном комитете как потерпевший по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Выясняются обстоятельства его задержания. Журналисту предложили дать подписку о неразглашении «тайны следствия», но он предпочел ответить отказом. По словам адвоката Сергея Бадамшина, в деле Голунова пока нет подозреваемых.

«Нам об этом не говорили», — цитирует «Интерфакс» слова адвоката.

О сроках новых следственных действий пока ничего не известно. Голунов считает, что восьмичасовой допрос прошел «продуктивно».

«Сегодня все прошло продуктивно. За полгода молчания СК я уже забыл, как это бывает. Если так будет развиваться и дальше, то это обнадеживает», — заявил Голунов.

Журналиста задержали 6 июня, после чего обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Однако уже 11 июня уголовное преследование пришлось прекратить из-за масштабной общественной кампании в поддержку Голунова.

По словам журналиста, попытка подбросить ему наркотики была связана с материалом о ритуальном бизнесе, подготовленном незадолго до этого. Московская полиция, проводившая задержание и начинавшая расследование, была вынуждена передать дело в Следственный комитет по решению Генеральной прокуратуры. Среди самих правоохранителей начались проверки.

Президент России Владимир Путин в декабре 2019 года заявил о том, что в отношении пяти полицейских, причастных к задержанию Голунова, возбуждены уголовные дела.