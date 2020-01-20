После посадки в Шереметьево самолету потребовалась буксировка

Совершивший посадку в Шереметьево самолет потерял тягу, в результате чего его пришлось буксировать по полосе.

Как сообщил ТАСС источник в авиаслужбах, прибывший из Венеции пассажирский самолет Boeing 738 произвел посадку в штатном режиме, однако после приземления из-за малой тяги в двигателе не смог самостоятельно двигаться.

«Для транспортировки самолета задействован буксировочный автомобиль», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Как сообщал «Ридус», в российской авиакомпании Nordwind объяснили, что жесткая посадка лайнера в аэропорту столицы Турции произошла из-за сильного ветра. В результате аварийного приземления воздушное судно получило серьезные повреждения: передняя стойка шасси пробила обшивку и попала внутрь салона.



В конце декабря 2019 года, в Шереметьево самолет «Аэрофлота», который должен был лететь из Москвы в Самару, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

