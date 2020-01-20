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Вынесен приговор мужчине, избившему до смерти посетителя клуба

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© freepik.com

© freepik.com

Симоновский районный суд Москвы признал 40-летнего Григория Штыканова виновным в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть, и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, такое наказание москвич получил, поскольку на момент совершения преступления был судим.

При этом прокурор просил суд приговорить к Штыканова к 14,5 годам, пишет агентство.

Напомним, в ночь на 10 марта 2019 года Штыканов до смерти избил пьяного посетителя московского клуба Главclub Green Concert Руслана Сыченко. Свою вину Штыканов полностью признал, однако заявил о причастности к инциденту руководства клуба, так как, по его словам, «можно было предотвратить несчастье».

Как писал ранее «Ридус», посетитель московского клуба скончался в результате драки на концерте немецкой фолк-метал-группы In Extremo. Сыченко обнаружили в заведении после концерта с многочисленными телесными повреждениями. По словам жены погибшего, ее муж умер по пути в больницу в машине скорой помощи от разрыва селезенки.

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