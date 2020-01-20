В Москве женщина вымогала 1,7 млн рублей в качестве компенсации за «аборт»

Сотрудники уголовного розыска задержали в Москве 28-летнюю женщину, подозреваемую в вымогательстве.

С заявлением в полицию обратился местный житель, сообщивший, что его бывшая возлюбленная, с которой он прекратил отношения, потребовала у него 1 миллион 700 тысяч рублей на лечение осложнений, возникших у нее после якобы сделанного аборта.

Мужчина отдал ей требуемую сумму, однако, осознав впоследствии, что его обманули, обратился в полицию.

Подозреваемую, которая оказалась приезжей, задержали на Зеленом проспекте в Москве. «Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению», — сообщается на сайте столичного главка МВД.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статьям «Вымогательство» и «Мошенничество». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее художник Никас Сафронов рассказал о том, как разворачивалась история со столичной моделью, которая шантажом пыталась выманить у него 400 тысяч рублей.