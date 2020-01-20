Полиция задержала водителя, устроившего стрельбу в центре Москвы

Подозреваемый в стрельбе по автомобилю в центре Москвы задержан сотрудниками уголовного розыска.

Как сообщается на сайте столичного главка МВД, в полицию поступило заявление от 32-летнего жителя столицы, сообщившего, что находившийся в автомобиле марки BMW мужчина открыл стрельбу по его «Ладе» в ходе дорожного конфликта, произошедшего на пересечении 3-й Фрунзенской улицы с Комсомольским проспектом.

«В результате инцидента было разбито стекло правой передней двери, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

После случившегося стрелявший скрылся в неизвестном направлении. Его задержали по месту жительства, на улице Павла Андреева.

У 31-летнего мужчины был изъят предмет, схожий с пневматическим пистолетом.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.