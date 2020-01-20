Оппозиция Венесуэлы будет настаивать на усилении давления на Россию

Венесуэльской оппозиции было бы куда проще бороться с президентом страны Николасом Мадуро в условиях отсутствия международной поддержки его режима. Особенно чувствуется в этом вопросе «рука Москвы», поэтому «сторонники свободы» продолжат настаивать на усилении давления на Россию ради «решения кризиса в стране», заявил оппозиционный лидер Хуан Гуайдо.

«Было бы проще решить его, если бы не было столько кубинских агентов, занимающихся разведкой и контрразведкой в ВС, и если бы Мадуро не имел бы поддержки России, которая осуществляется через пропаганду и дипломатию. Мы будем настаивать на применении механизмов давления, дипломатических и закулисных в отношении России», — цитирует ТАСС слова лидера оппозиции Венесуэлы.

Кризис в Венесуэле возник после того, как 23 января 2019 года Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его полномочия признали Соединенные Штаты, большая часть Евросоюза и некоторые латиноамериканские государства.

Мадуро назвал действия оппозиции попыткой государственного переворота и разорвал дипломатические отношения с США. Его поддержали Россия, Китай, Иран, Куба, Никарагуа, Сирия, Турция и Белоруссия.

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в апреле 2019 года уже заявлял, что Вашингтон найдет средства заставить Москву «заплатить» за поддержку Николаса Мадуро.

