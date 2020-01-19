найти ×
   
  • USD
    61.53
  • EUR
    68.54
СохранитьСохранено0
×

008996

Синоптики пообещали москвичам на следующей неделе «небывалое тепло»

Small f1a6d446e0
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Всю следующую неделю в московском регионе продержится по-весеннему теплая погода.

Во вторник, 21 января, ожидается температурный рекорд — до плюс 5 градусов, рассказал «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, возможно, будет побит рекорд 1898 года, когда метеорологи зафиксировали +3,8 градуса.

В понедельник, 20 января, среднесуточная температура на 10 градусов превысит январскую климатическую норму. Днем воздух прогреется до +1…+3 градусов. При этом возможны небольшие осадки, сказал собеседник телеканала.

Похолодание ожидается со среды, возможны снег и даже метели. К концу рабочей недели температура воздуха днем составит 0…-5 градусов. Высота снежного покрова в столице достигнет около 2−4 сантиметров.

Однако по прогнозам синоптиков, возвращение зимы будет недолгим, поскольку уже к следующим выходным вновь ожидается температура около нуля, оттепель, слякоть и осадки в смешанной фазе.

Ранее в Гидрометцентре пообещали москвичам заметное похолодание с четверга, 23 января.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Минувший год стал вторым из самых теплых в истории наблюдений
106646читать позжечитаю позже
Наука и техника
Жевательная смола помогла реконструировать облик женщины эпохи неолита
5116985читать позжечитаю позже

главное


Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети

Особенно в восторге от него дети.

9419256читать позжечитаю позже

Советы
10 способов необычно встретить Новый год13 декабря 2019

Если обычные посиделки у телевизора с оливье, холодцом и мандаринами уже поднадоели.

1710582читать позжечитаю позже