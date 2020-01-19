Синоптики пообещали москвичам на следующей неделе «небывалое тепло»

Всю следующую неделю в московском регионе продержится по-весеннему теплая погода.

Во вторник, 21 января, ожидается температурный рекорд — до плюс 5 градусов, рассказал «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, возможно, будет побит рекорд 1898 года, когда метеорологи зафиксировали +3,8 градуса.

В понедельник, 20 января, среднесуточная температура на 10 градусов превысит январскую климатическую норму. Днем воздух прогреется до +1…+3 градусов. При этом возможны небольшие осадки, сказал собеседник телеканала.

Похолодание ожидается со среды, возможны снег и даже метели. К концу рабочей недели температура воздуха днем составит 0…-5 градусов. Высота снежного покрова в столице достигнет около 2−4 сантиметров.

Однако по прогнозам синоптиков, возвращение зимы будет недолгим, поскольку уже к следующим выходным вновь ожидается температура около нуля, оттепель, слякоть и осадки в смешанной фазе.

Ранее в Гидрометцентре пообещали москвичам заметное похолодание с четверга, 23 января.