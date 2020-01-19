Историк поддержал британцев, причисливших трезубец к символам экстремизма

Российский историк спецслужб, писатель Александр Колпакиди считает, что в Британии по праву включили трезубец в список символов экстремизма.

По его словам, поступок англичан вполне понятен, так как запрещенные организации действительно используют украинский национальный символ в качестве своей эмблемы.

«Это связано с тем, что явно экстремистские украинские организации используют трезубец в качестве своей символики», — цитирует Колпакиди ФАН.

Как отмечает издание, в качестве малого герба Украины изображение трезубца было утверждено Верховной радой 19 февраля 1992 года.

Ранее сообщалось, что посольство Украины в Лондоне обратилось к британской полиции с требованием исключить из списка символов экстремизма трезубец и принести свои извинения. В украинской дипмиссии выразили свое возмущение тем, что контртеррористическая полиция Великобритания внесла конституционный символ герба Украины в справочник по экстремизму, предназначенный для британских учителей и медиков.