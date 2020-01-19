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Собаку в переноске забыли среди багажа при пересадке во Внуково

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© ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин

© ИТАР-ТАСС/ Антон Новодережкин

При пересадке во Внуково авиакомпания «Аэрофлот» оставила в московском аэропорту собаку в переноске.

В итоге пса пришлось отпаивать валерьянкой, а его хозяйке потребовалась помощь немецких врачей.

Как сообщает «Подъем», Анастасия Штейн летела вместе со своим псом Марвелом из Перми в Берлин через Внуково.

Собаку, находившуюся переноске, женщина сдала в багаж, однако в Берлине ей сообщили, что Марвела забыли в московском аэропорту.

Встреча Анастасии с ее питомцем состоялась только через 3 дня. По ее словам, все это время, Марвел не ел и не пил.

«По возвращении он много спал, давали валерьянку, капли ветеринарные. Сейчас не весел, но ест нормально», — рассказала изданию Штейн.

В настоящее время она требует компенсацию от «Аэрофлота» и надеется, что авиакомпания изменит правила провоза животных. Полученные деньги Штейн собирается отдать в пермский приют, ведь Марвел тоже оттуда.

Ранее сообщалось, что экстренную посадку пассажирского самолета в Шереметьево спровоцировала маленькая собачка, сумевшая открыть багажный отсек.

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