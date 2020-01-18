Рестораны турецких отелей обязали информировать туристов о составе блюд

Согласно новому регламенту маркировки пищевых продуктов, вступившему в силу в Турции в 2020 году, гостиничные рестораны обязаны будут указывать все основные ингредиенты блюд и напитков.

В частности, при подаче спиртных напитков, например, коктейлей, должен быть полностью указан их состав, сообщает АТОР.

Теперь каждое блюдо в ресторане будет сопровождаться информацией о его названии, составе, калорийности, сроке годности и ингредиентах, способных вызвать аллергию или непереносимость, отметили в Ассоциации отельеров Турции.

В числе продуктов, о содержании которых туристов будут предупреждать особо, оказались глютеносодержащие зерновые культуры, рыба, моллюски и ракообразные, яйца и молочные продукты, арахис и все виды орехов, а также соя, горчица, кунжут и люпин.

Для того, чтобы информация по аллергенам была заметной, отелям рекомендуется размещать в баре и на шведском столе специальные плакаты, которые будут привлекать внимание. Причем состав ингредиентов должен быть указан на разных языках, турецкий же является обязательным.

Ранее «Ридус» писал о том, что процесс заселения туристов в турецкие отели станет более продолжительным, поскольку в 2020 году изменятся правила регистрации постояльцев гостиниц.

Кроме того, АТОР предупредила любителей отдыха в Турции о введении с 1 апреля 2020 года «налога на проживание» туристов в местных отелях, который составит 1% от стоимости всех услуг в текущем году и 2% — еще через год. В результате турпутевки в эту страну подорожают, но не сразу.

