Избиение охранником посетителя ТЦ в Подмосковье попало на видео
- 18 января 2020, 20:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Охранник одного из торговых центров подмосковных Химок избил посетителя.
Очевидец запечатлел инцидент на видео.
На кадрах видно, как несколько человек держат молодого человека в то время, как его избивает охранник. Причем тот даже позволяет себе на глазах у всех бить лежащего на полу юношу ногами.
По словам автора видеозаписи, драка произошла в ТЦ «Мега».
Во время съемки кто-то из свидетелей происходящего обратил внимание на то, что у входа в здание находились полицейские, однако они почему-то не стали вмешиваться в конфликт.
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