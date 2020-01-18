Избиение охранником посетителя ТЦ в Подмосковье попало на видео

Охранник одного из торговых центров подмосковных Химок избил посетителя.

Очевидец запечатлел инцидент на видео.

На кадрах видно, как несколько человек держат молодого человека в то время, как его избивает охранник. Причем тот даже позволяет себе на глазах у всех бить лежащего на полу юношу ногами.

По словам автора видеозаписи, драка произошла в ТЦ «Мега».

Во время съемки кто-то из свидетелей происходящего обратил внимание на то, что у входа в здание находились полицейские, однако они почему-то не стали вмешиваться в конфликт.