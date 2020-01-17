На Киевском шоссе в Москве такси насмерть сбило двух человек

Уже через пару дней в России будут отмечать православный праздник Крещение Господне. По традиции в этот праздник многие купаются в проруби. Некоторые готовятся к погружению в ледяную воду заранее, кто-то решает рискнуть и нырнуть в первый раз без подготовки, а кто-то давно практикует плавание в ледяной воде и для него шагнуть в прорубь просто как дважды два.

У зимнего купания много поклонников, которые считают, что ледяная вода приносит организму огромную пользу, укрепляет здоровье и продлевает жизнь. Мы решили выяснить, так ли это на самом деле, а заодно узнать, какие негативные последствия может принести купание в холодной воде.

Для начала, поговорим о пользе

Улучшает циркуляцию крови

Холодная вода улучшает ток крови во всех сосудах — артериях, венах и капилярах. Сразу после погружения кровь начинает приливать к поверхности тела, согреваются конечности, а повторное ныряние помогает нам стать менее чувствительными к холоду. Возможность быстро адаптироваться к холоду особенно важна для тех, чей организм негативно реагирует на резкие перепады температур и людей, чья работа связана с частым пребыванием на морозе.

Сжигает калории

Для того чтобы мобилизовать все свои силы и сохранить тепло, организму придется потратить много энергии. Поэтому, если вы давно мечтаете о стройной фигуре, вы можете попробовать себя в «моржевании». Начать с одного погружения в прорубь на Крещение и затем продолжить в каком-нибудь клубе любителей зимнего плавания — такие есть почти в каждом городе.

Укрепляет иммунитет

Ученые из медицинской школы Гарвардского университета установили, что купание в холодной воде помогает укреплять иммунную систему человека. Это происходит из-за того, что приспосабливаясь в новой (не очень дружелюбной) среде, организм начинает вырабатывать большее количество лейкоцитов, которые, в свою очередь, помогают ему защищаться от инфекций.

Помогает бороться со стрессом и депрессией

Плавание в холодной воде способствует активной выработке эндорфинов — гормонов, которые положительно влияют на наше эмоциональное состояние и помогают уменьшить боль. У людей, страдающих депрессией, уровень содержания этих гормонов обычно намного ниже, чем у здоровых людей, что и делает выход из депрессии очень сложным. Повышение уровня эндорфинов может облегчить этот процесс и значительно улучшить состояние больного.

Большинство положительных эффектов от проведения времени в холодной воде проявятся в полной мере, только если вы будете заниматься этим часто и регулярно. Но повышение уровня эндорфинов вы гарантированно получите уже после первого погружения в прорубь. Именно из-за резкого скачка этих гормонов в организме многие ныряльщики говорят о приливе сил, бодрости и хорошем настроении.

А теперь, негативные последствия

В основном неприятности от ныряния в ледяную воду наступают у неподготовленных людей, которые вдруг решают, что им срочно нужно хотя бы раз попробовать испытать на себе эту зимнюю традицию. К сожалению, иногда, такой первый раз может стать и последним. И вот почему.

Холодовой шок

Это состояние организма, вызванное воздействием низких температур. Холодовой шок может вызвать резкое повышение артериального давления, панику, учащенное дыхание, гипервентиляцию легких и сильное переохлаждение, которое может продолжаться даже после выхода из воды. Но самое опасное то, что он может спровоцировать остановку сердца. По этой причине члены международной ассоциации зимнего плавания настоятельно рекомендуют не нырять в холодную воду без тщательной подготовки и без людей, которые могут вас подстраховать.

Обострение хронических заболеваний

Сильное переохлаждение может вызвать обострение хронических заболеваний. Поэтому, если вы не уверены, что достаточно закалились, чтобы поплавать в проруби, лучше понаблюдайте за этим событием со стороны. Несколько секунд этого сомнительного удовольствия вряд ли стоят того, чтобы неопределённое время мучиться с заболеванием.

Увеличение риска инсульта

Ученые из Китая провели исследование, которое показало, что увлечение зимним плаванием увеличивает риск смерти от инсульта. В исследовании участвовали более 900 пловцов из клуба любителей зимнего плавания. Результаты за тридцатилетний период показали, что смертность от инсульта у пловцов оказалась на 10% выше, чем у контрольной группы.