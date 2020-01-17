Жириновский предложил поправку к Конституции, касающуюся Госдумы

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением внести в Конституцию еще одну поправку.

Она касается представительства одной партии в Госдуме РФ.

«Нужно установить лимит: ни одна партия по итогам выборов не может получить более 40% мест», — написал политик в своем Telegram-канале.

По словам Жириновского, парламент должен быть коалиционным. Лидер ЛДПР считает, что в противном случае «другие поправки об участии депутатов в утверждении всего состава правительства просто не имеют смысла».

Депутат добавил, что, если одна партия обладает в Госдуме более чем половиной мандатов, решающее слово в утверждении членов правительства будет, безусловно, за ней.

Пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин пояснил в беседе с URA.RU, что данную инициативу передадут рабочей группе по внесению поправок в Конституцию. «Пока это просто как идея, поэтому она и была озвучена в Telegram-канале», — сказал собеседник издания. При этом он пообещал, что в ЛДПР будут искать возможности для ее реализации.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил о необходимости актуализировать Конституцию путем принятия ряда конституционных поправок. Одно из главных предложений главы государства — убрать слово «подряд» из нормы о том, что одно и то же лицо не может занимать должность президента страны более двух сроков подряд. Еще одно предложение президента — закрепить приоритет Конституции РФ над международными нормами и законами. Путин также предложил закрепить в Конституции статус созданного в 2000 году Государственного совета, чтобы повысить роль губернаторов и учитывать опыт регионов при выработке решений на федеральном уровне.

Как сообщал «Ридус», в России могут состояться досрочные выборы в Госдуму, а голосование за принятие поправок к Конституции может произойти уже в апреле.

