Нелегальный покерный клуб накрыли на Камчатке

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали трех жителей Петропавловска- Камчатского, которых подозревают в организации незаконного покерного клуба. Возбуждено уголовное дело. Его фигурантам грозит до шести лет лишения свободы, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Камчатскому краю.

По данным следствия, две женщины в возрасте 36 лет и 31 года, а также 28-летний мужчина проводили азартные игры с сентября по декабрь 2019 года в торговых центрах Петропавловска- Камчатского. В момент их задержания за игровым столом находились 12 человек.

Женщины подыскивали помещения, предоставляли оборудование и оповещали участников о предстоящих играх. Также в их ведении находилось распределение денег. Их помощник исполнял роль крупье.

Около года назад житель Ростова-на-Дону замаскировал игорный клуб под салон ритуальных услуг.