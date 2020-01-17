Латвийская железная дорога уволит каждого пятого из-за финансовых проблем

Около 1,5 тысячи сотрудников государственной компании «Латвийская железная дорога» (LDz) лишатся работы до конца 2020 года. Причиной тому стала тяжелая экономическая ситуация. Как отметило руководство дороги, «2019 год был наполнен потрясениями для концерна и всей латвийской транзитной и транспортной отрасли».

Начиная с лета прошлого года, LDz занимается реорганизацией своей работы, снижает расходные статьи и издержки. Компания планирует оптимизировать деятельность и повысить эффективность. Однако продолжается падение объемов перевозимых грузов, которое вызвали «снижение мировых цен на ископаемые виды топлива и уменьшение объемов их перевозки», а также «экономическая и политическая ситуация в регионе».

«Уменьшение числа работников, несомненно, является больным решением для любого предприятия. Но уверен, что нам необходимо сделать этот шаг, чтобы компания смогла в нынешнем году вернуться к финансовому равновесию, а в будущем — к рентабельности и конкурентоспособности на региональном и международном рынке», — цитирует РИА Новости заявление руководителя LDz.

Штатная численность персонала компании — восемь тысяч человек. Получается, что уволен будет практически каждый пятый.

В конце прошлого года аналитики признали убыточной угольную промышленность Европы.