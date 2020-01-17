Таможня ФРГ может оставить выставку в Берлине без сыра Олега Сироты

Неповоротливость немецких чиновников и несовершенство законодательства ФРГ поставили под угрозу срыва дегустацию сыра Олега Сироты на выставке в Берлине. Российский предприниматель отметил «полную дезорганизацию» в документообороте различных инстанций в Германии.

«Часто ведь говорят „российский бардак“, но в Германии бардак гораздо больший. Немецкие санитарные врачи пришли в просвещенной Германии только в конце прошлого года на электронный документооборот, а нам выдали документы бумажные, и они не могут между собой договориться на федеральном и региональном уровнях. Полная дезорганизация», — пожаловался сыровар в беседе с РИА Новости.

Дегустация российского сыра должна была состояться на международной сельскохозяйственной выставке «Зеленая неделя». Сирота уже разослал около одной тысячи приглашений на мероприятие, но его продукцию в Германию не пускают. Без разрешения ветеринарной службы нельзя оформить ввоз товара на территорию страны. Таможенникам в берлинском аэропорту нужен документ в электронной форме, ветеринарная служба обещала решить вопрос утром 17 декабря — уже после открытия выставки.

«Что сейчас говорить людям? Будем писать им, что все переносится, но надеемся, что сыр доедет. Нам, конечно, рассказывали, что не так все радужно в Европе, с цветами нас никто не ждет, но тут ты приглашен на мероприятие и тебе говорят, что твой сыр не приедет. Представляете, что было бы, если бы немецкие производители ехали на российскую выставку и их там тормознули и не выписывали бы разрешение», — цитирует агентство слова Олега Сироты.

Российский сыровар рассматривал участие в «Зеленой неделе» как возможность выйти на рынок Европы. Однако пока «первый блин может выйти комом».

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