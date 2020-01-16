Ространснадзор организует внеплановые проверки из-за инцидента в Домодедово

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) проведет внеплановые проверки иркутской авиакомпании «Ираэро» и структур Центра организации воздушного движения. Причиной такого решения стала посадка самолета SSJ-100 на недостроенную полосу аэропорта Домодедово днем 16 января.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, Управление Госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности Сибирского федерального округа проверит соблюдение требований воздушного законодательства страны в авиакомпании. Аналогичные мероприятия в структурах организации воздушного движения проведет Управление в Центральном федеральном округе.

Ранее комиссию для расследования происшествия в Домодедово поручила создать Росавиация.

Авиалайнер выполнял рейс в Москву из вахтового поселка Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе. В Домодедово сообщили о том, что посадка прошла в штатном режиме, однако самолет сел на третью взлетно-посадочную полосу, которую в Домодедово строят с 2014 года и все никак не завершат.

Администрация аэропорта заверила, что самолет не получил никаких повреждений, никто не пострадал, багаж и пассажиров доставили в терминал прилета. По предварительной информации, причиной инцидента стала ошибка пилота из-за плохой видимости.