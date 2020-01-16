Михалков предложил вместо гимна России поменять Жириновского

Сына автора текста российского гимна, режиссер Никита Михалков, откликнулся на предложение Владимира Жириновского о сокращении длины государственного символа. Он предложил поменять самого лидера ЛДПР.

«Жириновского менять нужно, а не гимн», — цитирует РИА Новости слова Никиты Михалкова.

Ранее Владимир Жириновский посетовал на то, что гимн России слишком длинный. Пожилым людям, женщинам и детям слишком трудно выдержать его полное исполнение, поэтому следует убрать два повторения припева, сделав его четвертым куплетом.

Автором текста современного гимна России является Сергей Михалков. Он писал слова для символа отечественной государственности на музыку Александра Александрова трижды.

Первый вариант, написанный в соавторстве с Эль-Регистаном, был принят в качестве гимна Советского Союза 14 декабря 1943 года постановлением ЦК ВКП (б) вместо «Интернационала». Над текстом работали несколько месяцев. Его выбирал из многих вариантов, а потом редактировал Иосиф Сталин, которому поначалу не совсем понравилось, что создали поэты.

«Мало слов. Ничего не сказано о Красной Армии. Надо добавить еще один куплет. Отразить роль нашей армии в героической борьбе против захватчиков. Показать нашу мощь и веру в победу», — сказал вождь.



В ночь на 1 января 1944 года новый гимн был впервые исполнен, а с 15 марта начал использоваться официально.



В 1956 году после осуждения «культа личности Сталина» на XX съезде партии гимн СССР стали использовать без слов, поскольку в нем упоминался низвергнутый вождь. При этом текст официально так и не отменили. Новые слова для гимна Сергей Михалков написал по заданию правительства в 1977 году к принятию «брежневской» Конституции Советского Союза. Текст утвердили 27 мая. «Отца народов» из государственного символа убрали.



Новые слова были напечатаны даже на оборотной стороне обложек школьных тетрадей, поэтому народ их быстро выучил. Однако представители старшего поколения часто принципиально пели гимн в прежнем варианте.

После распада СССР Россия осталась с «Патриотической песней» Глинки в качестве гимна. Страна опять не могла петь его, поскольку слов к музыке не написали. Причем Государственная дума так и не приняла ельцинскую мелодию в качестве официального символа страны. Этому помешали левые партии.



В октябре 2000 года Владимир Путин вынес проблему гимна без слов на рассмотрение Государственного совета. Президента об этом попросили спортсмены — футболисты сборной и «Спартака», а также представители других видов. Им хотелось петь при исполнении российского символа, как это делают граждане других стран.

Владимир Путин на открытии памятника Сергею Михалкову

8 декабря 2000 года Госдума большинством голосов восстановила в качестве государственного гимна России советскую мелодию композитора Александрова. Из шести с лишним тысяч вариантов текста, поступивших на рассмотрение, вновь выбрали слова Сергея Михалкова. Официально новый государственный символ прозвучал 1 января 2001 года.

