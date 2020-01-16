Отставка правительства Медведева застала Госдеп врасплох

Госдепартамент США пока не смог сформировать позицию по вопросу отставки правительства России во главе с Дмитрием Медведевым. Власти Соединенных Штатов пытаются разобраться в ситуации и внимательно следят за процессами, происходящими в Москве.

«Мы знаем об этих сообщениях СМИ, мы сами только начали следить за этим и сейчас пытаемся понять, что стоит за этими новостями, что значит объявление об отставке Медведева. У меня пока нет конкретного заявления по этому поводу, кроме того, что мы осведомлены и следим за происходящим», — цитирует ТАСС заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус в эфире телеканала RTVI.

Вместо внятной реакции на происходящее в России Ортэгус вновь подняла вопрос о пресловутом вмешательстве Москвы в выборы в США 2016 года. Она также напомнила, что президент Дональд Трамп много раз говорил о стремлении к улучшению российско-американских отношений.

Правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку после послания прзидента Владимира Путина Федеральному собранию стираны. Российский лидер предложил ряд важных изменений Конституции РФ. Среди них — передача Государственной думе права на утверждение кандидатуры председателя правительства, а также вице-премьеров и министров.

Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру нынешнего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность председателя правительства России. Дума рассмотрит ее на заседании 16 января.