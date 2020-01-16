Власти Турции спустя 2,5 года разблокировали «Википедию»

В Турции восстановлен доступ к «Википедии», которая блокировалась на территории страны в течение 2,5 лет. Это стало возможным после решения Конституционного суда, еще 26 декабря признавшего блокировку «нарушением свободы слова», пишет Reuters.

Иск подали представители некоммерческой организации «Фонд Викимедиа». За прекращение блокировки высказались десять членов Конституционного суда при шести голосах против, отмечает агентство. Решение должно было вступить в силу после передачи официального уведомления наблюдательному органу связи.

По состоянию на 00:05 по московскому времени «Википедия» в Турции вновь стала доступной. Турецкие власти блокировали ресурс 29 апреля 2017 года из-за статей, в которых Анкару упрекали в связях с террористами.

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