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Газовые гранаты взорвались на территории посольства РФ в Бейруте

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© Twitter

© Twitter

Гранаты со слезоточивым газом разорвались 15 января на территории российского посольства в Бейруте во время столкновений между полицией и демонстрантами, которые требуют освобождения задержанных родственников. Сотрудники миссии и члены их семей при этом не пострадали.

«Две гранаты упали на нашей территории, никто из сотрудников и членов их семей не пострадал», — цитирует ТАСС слова советника-посланника Вячеслава Максудова.

Участники акции протеста забрасывали полицейских камнями и петардами. Представители правопорядка в ответ применили слезоточивый газ. Позднее к демонстрантам подошло подкрепление, и беспорядки вспыхнули с новой силой. Полицию оттеснили на территорию участка, который находится напротив российского посольства.

В результате столкновений есть пострадавшие. Им оказывают помощь бойцы гражданской обороны. Среди раненых есть журналисты.

«Мы оказались в эпицентре событий, но не являемся центром агрессии со стороны протестующих, так как они в настоящий момент требуют у здания полиции рядом выпустить своих сторонников», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы посольства.

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