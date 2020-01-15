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Сотрудники банка отбили вооруженный налет в Петербурге

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© МВД РФ

© МВД РФ

Четверо преступников, вооруженных автоматом, вечером 15 января попытались ограбить отделение банка в Санкт-Петербурге. Сотрудники кредитной организации оказали сопротивление налетчикам и заставили их ретироваться. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция разыскивает нападавших.

По данным Главного управления МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, налет произошел по адресу: улица Савушкина, дом 127. Сервис Google. Maps указывает, что там находится офис Райффайзенбанка.

«В настоящее время полицией проводятся мероприятия по розыску и задержанию предполагаемых преступников», — цитирует ТАСС сообщение полиции.

Накануне в Санкт-Петербурге огласили приговор инвестору, который напал с топором на брокеров, не сумевших сделать его богатым.

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