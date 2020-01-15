Россия создаст противолодочный самолет на базе пассажирского

Сверхдальние охотники за подводными лодками противника вскоре усилят морскую авиацию России. Их создадут на базе пассажирского лайнера Ту-204. Главное командование Военно-морского флота страны подготовило технические требования к самолету.

По данным источников газеты «Известия» в военных кругах, противолодочные самолеты будут нести на борту самое современное вооружение и оборудование, а также боевых роботов. Охотники будут представлять серьезную опасность для вражеских субмарин.

Новый противолодочный авиационный комплекс получил сокращенное название ПлАК. Вооружение и необходимые приборы собираются устанавливать на уже выпущенных Ту-204 или Ту-214.

Оборудованный гидроакустическими буями, поисковой аппаратурой и десантируемыми беспилотными катерами комплекс также сможет обеспечивать действия боевых кораблей России в различных районах Мирового океана.

По своим характеристикам Ту-204/214 можно сопоставить с Boeing 737−800, на базе которого созданы P-8 Poseidon ВМС США. В конструкторском бюро «Туполев» уже были разработаны несколько вариантов самолетов для силовых ведомств. Минобороны располагает двумя комплексами воздушной разведки Ту-214Р. Еще два Ту-214ОН совершают наблюдательные полеты по международному договору «Открытое небо». Две машины Ту-214СР служат в специальном летном отряде «Россия» в качестве пунктов управления, специальных узлов связи и ретрансляторов.



Также в России планирую создать беспилотный стратегический бомбардировщик шестого поколения.