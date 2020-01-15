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Десятки жителей Лос-Анджелеса пострадали при сбрасывании топлива самолетом

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© Twitter

© Twitter

Авиалайнер компании Delta, выполнявший рейс из Лос-Анджелеса в Шанхай, внезапно развернулся и направился в аэропорт вылета. Самолет вылил на город топливо из баков при заходе на посадку. В результате инцидента пострадали 26 человек. Среди них — 17 детей.

По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, горючее попало на детскую площадку местной начальной школы. Представители экстренных служб установили, что разлитая жидкость действительно является авиационным топливом.

Детей осмотрели медики. По данным CNN, очевидцы, снимавшие инцидент на видео, почувствовали запах топлива и резь в глазах. Однако в пожарной охране заявили, что госпитализация пострадавшим детям не понадобилась.

Причина возврата самолета в аэропорт пока не называется.

Накануне одна из британских стюардесс рассказала о признаках нештатной ситуации на борту самолета.

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