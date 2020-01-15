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Инвестор получил год колонии за нападение с топором на брокеров

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© БКС Брокер

© БКС Брокер

Обманутый в своих ожиданиях инвестор, который напал с топором на брокеров компании «БКС», получил один год в колонии-поселении, но был сразу освобожден после вынесения приговора Московского районного суда Санкт-Петербурга. Свой срок он уже успел отбыть во время следствия.

Сотрудники ООО «БКС» в течение 10 месяцев обещали фигуранту дела увеличить сумму его инвестиций путем спекулятивных операций на рынке. Однако вместо прибыли мужчина постоянно получал требования о внесении дополнительных средств. В результате брокеры потеряли все деньги доверчивого гражданина.

Из-за этого у инвестора, согласно решению суда, «возникло сильное душевное волнение (аффект)». Мужчина пришел в офис ООО «БКС» с топором и избил им брокеров, обещавших сделать его богаче. Один из сотрудников компании отделался средними повреждениями, другой получил тяжелые.

В ходе следствия неудачливый инвестор признал свою вину в покушении на убийство двух и более лиц в состоянии аффекта, а брокеры заявили, что не имеют к нему претензий, поскольку «никакой вред им не причинен».

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии- поселении», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Отмечается, что осужденного сразу освободили, поскольку означенный срок он уже отбыл во время следствия.

Топор фигурирует и в деле об октябрьском ограблении в Москве.

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