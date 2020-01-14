NYT опубликовала видео попадания иранских ракет в украинский Boeing 737

Видеозапись попадания двух иранских ракет в самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» опубликовала американская газета The New York Times. Издание утверждает, что подлинность ролика удалось проверить.

Видео было снято с камер наблюдения, установленных вблизи секретного иранского объекта. Именно с его территории стартовали обе ракеты. Между двумя запусками прошло менее минуты.

Яркие вспышки в небе, вероятно, происходят во время поражения цели. Затем в кадре появляется горящий объект. Это согласуется с утверждением о том, что авиалайнер после попадания некоторое время продолжал полет. Связь с ним была потеряна, скорое всего, после взрыва первой ракеты.



Ранее американские СМИ также публиковали несколько видеозаписей, на которых, по заверению их авторов, показан момент атаки пассажирского самолета.

Украинский Boeing 737 8 января по ошибке был сбит иранскими средствами ПВО, которые приняли его за американскую крылатую ракету. В результате катастрофы погибли 176 человек. 11 января Генеральный штаб ВС Ирана признал, что самолет сбили по ошибке.