Власти Москвы пообещали до 20 сантиметров снега к середине февраля

К середине февраля в Москве должно выпасть до 20 сантиметров снега. Городские коммунальные службы готовы к работе в любую погоду, заявил заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Конкурировать с синоптиками не буду, но по информации от них до конца января сантиметров восемь снега выпадет, а с середины будущей недели — числа с 23 января ударит и легкий морозец — градусов 5−7. Затем до середины февраля суммарно снега можно ждать еще сантиметров 20», — пообещал чиновник в интервью «Российской газете».

По словам Бирюкова, эта зима, безусловно, отличается от предыдущей, но «город готов к любому развитию ситуации».

«По опыту прежних лет москвичи знают, что наши городские службы готовы к любой зиме. Техника готова, специалисты готовы к расчистке дорог, тротуаров, дворов, крыш от снега и наледи», — сказал он, добавив, что в этом году удалось сэкономить на противогололедных материалах. Их потратили всего 10% от обычного количества.

Тем временем депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал причину теплой зимы. По его словам, виновато в этом климатическое оружие США. В Гидрометцентре с ним не согласились.