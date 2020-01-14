Чиновница, назвавшая жителей Петрозаводска «мразями», устроилась в музей

Экс-начальник управления культуры администрации Петрозаводска Анна Лесонен, уволенная после поста в соцсетях с оскорблениями в адрес мусоривших горожан, устроилась на работу в музей-заповедник «Кижи».

Бывшая чиновница, назвавшая жителей Петрозаводска «мразями», теперь займется разработкой и продвижением сувенирной продукции.

«По крайней мере, буду контролировать этот процесс», — сообщила Лесонен «Интерфаксу».

Агентство отмечает, что Лесонен является супругой министра культуры Карелии Алексея Лесонена.

Как писал ранее «Ридус», 21 ноября 2019 года мэрия Петрозаводска решила уволить начальника управления культуры Анну Лесонен за эмоциональный пост про мусор на улице, в котором она назвала горожан «мразями» и призналась, что «ей не стыдно» за такие мысли.