МВД опубликовало видео доставки марихуаны в колонию с помощью пушки

Сотрудники колонии № 10 в Татарстане предотвратили попытку доставки наркотиков на территорию исправительного учреждения, поймав кошку с ошейником, внутри которого, предположительно, находился гашиш. В Краснокаменске Забайкальского края задержаны трое местных жителей, которые с помощью самодельной пушки доставляли в колонию упаковки с марихуаной.

Как сообщается на сайте МВД РФ, при осмотре прилегающей к исправительному учреждению территории были обнаружены три свертка с наркотиками, предназначенные для заключенных.

До адресатов запрещенные вещества не дошли, поскольку были изъяты работниками уголовно-исполнительной системы, говорится в сообщении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий на одной из автодорог был остановлен автомобиль, в котором находился один из подозреваемых. В машине правоохранители нашли около 500 граммов марихуаны.

Вскоре были задержаны и двое предполагаемых сообщников. При обыске была изъята самодельная пневматическая пушка, которую злоумышленники использовали для доставки наркотиков на территорию колонии.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, возбуждено уголовное дело. Задержанные заключены под стражу.

Ведомство опубликовало видео, запечатлевшее процесс переброса марихуаны из пушки.

Ранее сообщалось, что сотрудники колонии № 10 в Татарстане предотвратили попытку доставки наркотиков на территорию исправительного учреждения, поймав кошку с ошейником, внутри которого, предположительно, находился гашиш.