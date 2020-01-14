Процесс заселения туристов в турецкие отели станет более продолжительным

В 2020 году изменятся правила регистрации постояльцев турецких гостиниц, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В итоге из-за введенных в Турции мер по усилению защиты персональных данных туристам придется потратить больше времени на заселение в отели.

Ранее процесс заселения проходил довольно быстро, поскольку сотрудники отелей сами делали копию паспортов и заполняли форму по учету гостей. Однако теперь администрациям гостиниц строго запрещено делать копии чужих документов и запрашивать персональные данные, в том числе номера банковских карт или мобильных телефонов.

В сообщении отмечается, что такой запрет был введен еще несколько лет назад, но многие им пренебрегали из-за отсутствия санкций. В 2020 году нарушителей пообещали штрафовать.

Труднее всего придется туристам, решившим посетить Турцию в высокий сезон, предупредили в АТОР.

Ранее «Ридус» писал о том, что компания IGA, управляющая аэропортом Стамбула, изменила процедуру встречи туристов. Теперь представители турбизнеса не смогут встречать людей при помощи табличек, на которых написаны имена и фамилии прилетевших или же название турфирмы, встречающей иностранных гостей. Нарушителям грозит штраф в размере 48 евро.

Кроме того, АТОР предупредила любителей отдыха в Турции о введении с 1 апреля 2020 года «налога на проживание» туристов в местных отелях, который составит 1% от стоимости всех услуг в текущем году и 2% — еще через год. В результате турпутевки в эту страну подорожают, но не сразу.