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США исключили Китай из числа валютных манипуляторов

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© Коллаж/Ridus

© Коллаж/Ridus

Соединенные Штаты больше не считают Китай государством, манипулирующим курсом собственной валюты. Такое решение американского Минфина подоспело к вероятному подписанию первоначального торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Фактически о выводе КНР из списка валютных манипуляторов 13 января сказано в докладе Конгрессу.

Министерство финансов США в своем полугодовом отчете заявило, что сейчас нет каких-либо крупных торговых партнеров, которые могли бы попасть в список манипуляторов.

«Китай взял на себя обязательства воздерживаться от конкурентной девальвации, одновременно способствовать прозрачности и подотчетности», — цитирует «Интерфакс» слова министра финансов Стивена Мнучина.

Китай вместе с Германией, Италией, Японией, Кореей и Вьетнамом помещен в список текущего контроля.

Первая фаза торгового соглашения с Китаем, по словам Дональда Трампа, может быть подписана 15 января «или вскоре после этого».

Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, в августе 2019 года. Тогда в ходе торгов курс юаня к доллару снизился до минимального за десять лет уровня.

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