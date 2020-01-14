найти ×
   
  • USD
    60.95
  • EUR
    67.82
СохранитьСохранено0
×

-102555

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Small 85fd31f863
© Flickr

© Flickr

Американская компания Microsoft с 14 января прекратила техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7. «Семерка», выпущенная 22 октября 2009 года, будет работать и дальше, но ее пользователям рекомендовано запастись копиями файлов и фотографий.

«Корпорация Microsoft взяла на себя обязательства по предоставлению 10-летней поддержки Windows 7, выпуская эту операционную систему 22 октября 2009 года. Этот 10-летний период закончен, и Microsoft прекратила поддержку Windows 7, чтобы сконцентрировать инвестиции на поддержке более новых технологий и потрясающих новых взаимодействий. Поддержка Windows 7 прекращена 14 января 2020 года», — сказано на официальном сайте компании.

В компании напомнили, что техническая помощь и автоматические обновления, помогающие защитить компьютер клиента, более недоступны.

«Корпорация Microsoft настоятельно рекомендует перейти на Windows 10, чтобы вы всегда могли получить необходимую помощь и поддержку», — добавили разработчики.

Также в январе закончится поддержка Internet Explorer, средств проверки Сети, некоторым играм, например Интернет-нардам, и руководству по электронным программам для Windows Media Center.

Бесплатно обновить «семерку» до «десятки» не получится. Срок действия такого предложения истек еще 29 июля 2016 года. Чтобы получить Windows 10, нужно купить новое устройство или программное обеспечение для старого компьютера.

С июля 2011 по март 2017 года «Семерка» занимала лидирующее положение по количеству пользователей во всем мире.

Также в 2020 году анонсировано прекращение работы WhatsApp на миллионах устройств по всему миру. Приложение не будет поддерживаться на старых операционных системах.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Недостающее звено в эволюции китов найдено
2115906читать позжечитаю позже
История
Ученые назвали условия победы люфтваффе в Битве за Британию
204225читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

31249833читать позжечитаю позже

Здоровье
Советы
Теплая зима заставила вспомнить правила поведения на льду11 января

Как помочь себе и другим людям в экстренной ситуации на замерзшем водоеме.

004557читать позжечитаю позже