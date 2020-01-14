Американская компания Microsoft с 14 января прекратила техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7. «Семерка», выпущенная 22 октября 2009 года, будет работать и дальше, но ее пользователям рекомендовано запастись копиями файлов и фотографий.

«Корпорация Microsoft взяла на себя обязательства по предоставлению 10-летней поддержки Windows 7, выпуская эту операционную систему 22 октября 2009 года. Этот 10-летний период закончен, и Microsoft прекратила поддержку Windows 7, чтобы сконцентрировать инвестиции на поддержке более новых технологий и потрясающих новых взаимодействий. Поддержка Windows 7 прекращена 14 января 2020 года», — сказано на официальном сайте компании.

В компании напомнили, что техническая помощь и автоматические обновления, помогающие защитить компьютер клиента, более недоступны.

«Корпорация Microsoft настоятельно рекомендует перейти на Windows 10, чтобы вы всегда могли получить необходимую помощь и поддержку», — добавили разработчики.

Также в январе закончится поддержка Internet Explorer, средств проверки Сети, некоторым играм, например Интернет-нардам, и руководству по электронным программам для Windows Media Center.

Бесплатно обновить «семерку» до «десятки» не получится. Срок действия такого предложения истек еще 29 июля 2016 года. Чтобы получить Windows 10, нужно купить новое устройство или программное обеспечение для старого компьютера.

С июля 2011 по март 2017 года «Семерка» занимала лидирующее положение по количеству пользователей во всем мире.

Также в 2020 году анонсировано прекращение работы WhatsApp на миллионах устройств по всему миру. Приложение не будет поддерживаться на старых операционных системах.