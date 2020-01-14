У американских беспилотников разведки закончились новогодние каникулы

Тяжелый разведывательный беспилотный аппарат ВВС США RQ-4A провел первый полет вдоль границ России в 2020 году. Он вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и в течение 16 часов барражировал вдоль Калининградской, Псковской и Ленинградской областей на удалении 35−55 километров от российских рубежей.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов, высота полета составляла около 16 километров. Беспилотник прошел над Францией, Германией и Литвой, а также вдоль северо-западных районов Белоруссии.

В прошлый раз Global Hawk проводил разведывательный полет у границ России на Балтике 30 декабря 2019 года.