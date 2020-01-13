Путин и Меркель обсудили подготовку к международной конференции в Берлине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В ходе беседы главы государств обсудили подготовку к международной конференции в Берлине, темой которой будет урегулирование ситуации в Ливии, сообщила пресс- службе Кремля.

«Обсуждался ход подготовки к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию. Владимир Путин также проинформировал Ангелу Меркель о московской встрече с участием лидеров сторон конфликта в Ливии», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

Тем временем командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар отказался подписывать соглашение о перемирии с правительством национального согласия Ливии во время переговоров в Москве. Он попросил дополнительное время на размышления до 14 января.